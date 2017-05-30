В Югре началась реализация социальных проектов, которые получили грантовую поддержу от учредителя конкурса «45 полезных дел»

Организатором конкурса выступил региональный некоммерческий благотворительный фонд «МЫ ВМЕСТЕ», учрежденный депутатом Думы Югры, членом ВПП «Единая Россия» Алексеем Андреевым. Его участниками стали некоммерческие организации (общественные объединения, муниципальные учреждения), физические лица, инициативные группы, образовательные учреждения.

Цель конкурса «45 полезных дел» — сделать жизнь в Нижневартовске лучше. Каждый из участников по-своему обозначил путь к улучшению жизни вартовчан. Для одних — это проведение массовых спортивных мероприятий, для других – сохранение памяти о воинах Великой Отечественной войны или организация экологических акций. По итогам конкурса семь проектов, направленных на благоустройство города, получили грантовую поддержку, благодаря которой Нижневартовск вновь сможет написать немало новых и ярких страниц в своей истории.

Одни из победителей конкурса – Нотариальная палата ХМАО – решили сделать жизнь горожан более комфортной с помощью разработанного ими экологического проекта: «Чудо-сад». В рамках данного проекта на минувших выходных на территории 29-ой школы состоялась высадка саженцев черноплодной рябины, сирени, калины, черемухи и яблони. Саженцы деревьев приобрели за счет средств гранта. Также сотрудники Нотариальной палаты закупили землю и кусты сирени.

«Самое главное в данной акции – участие в ней активных жителей Нижневартовска, твердо намеренных изменить жизнь города к лучшему. Делать не вместо кого-то, а делать вместе, — таково правило благотворительной организации», — отмечает Сергей Васильевич Благородов, исполнительный директор фонда развития города «МЫ ВМЕСТЕ». А Нижневартовск с полным правом можно назвать городом неравнодушных людей, ведь в высадке деревьев приняли участие около тридцати жителей города.

Ухаживать за чудо-садом будут сами школьники. Ребята помогали производить посадку деревьев, чем были воодушевлены и пообещали сделать все возможное, чтобы саженцы прижились, ведь каждое посаженное дерево – это вклад в экологическое развитие города. А это особенно важно в 2017-м, объявленном годом экологии в Югре.

«Чтобы наш город был красивым, уютным, приятным, чтобы нам комфортно было здесь находиться! И когда придут наши внуки, они должны занть, что эти деревья сажали деды, бабушки, папы, мамы, и я думают тогда всем будет в этом городе уютно жить», — считает участница высадки Любовь Варгатюк.

В рамках конкурса «45 полезных дел» будут в ближайшее время реализовано еще 6 проектов, получивших гранты от учредителей конкурса.