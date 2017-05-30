В ХМАО произошел страшный пожар. Сгорели люди, среди них 4-летний ребенок
Опубликовано: 30 мая 2017, 16:16 | Служба новостей "ЮграPRO"
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 3 человек в поселке Приобье Октябрьского района.
Накануне вечером, 29 мая, в ходе тушения пожара в доме 28/1 по ул. Набережная в пос. Приобье произошел пожар. Уже после того как он был потушен, в помещении квартиры были обнаружены трупы проживавших в ней женщин, 1964 и 1985 года рождения, и 4-летнего ребенка без внешних признаков насильственной смерти.
Кроме того, из пожара удалось спасти мужчину, 1985 года рождения, который в тяжелом состоянии доставлен в одно из поселковых медучреждений. Все пострадавшие при пожаре являлись родственниками (мальчик, его родители и бабушка).
Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившейся трагедии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Октябрьский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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