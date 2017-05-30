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Татьяна Рогозина посвятила песню первому полету МС-21 (видео)

Опубликовано: 30 мая 2017, 16:13 | Служба новостей "ЮграPRO"

В честь первого полета российского среднемагистрального самолета МС-21 супруга вице-премьера Дмитрия Рогозина Татьяна записала песню «Летать»,

Напомним, что семейство ассажирских ближне-среднемагистральных лайнеров МС-21 («Магистральный самолет XXI века») — гражданский проект корпорации «Иркут». Базовая версия самолета рассчитана на 180−200 пассажиров. С 2020 года корпорация планирует производить по 20 лайнеров в год, а с 2023 года — до 70 самолетов ежегодно.

Первый тестовый полет среднемагистрального МС-21 прошел 28 мая в Иркутске.

А что делают наши конкуренты? Компания Боинг опубликовала отчет о количестве доставленных покупателям самолетов за 2016 год.

Так вот, в  2016 году Боинг произвел и доставил потребителям 748 самолетов. Только самолетов модели Боинг-737, самых продаваемых самолетов компании, было сделано 490 штук или 41 самолет в месяц! Компания Аэробус достаточно сильно отстала в 2016 году — всего 577 самолетов. Итого, за 2016 год 1325 самолетов.

Рубрики: Страна и Мир, Экономика. Метки: , , , .


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