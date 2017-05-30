Сегодня суд Югры принял решение о том, что обвиняемых в гибели 10 детей в ДТП под Ханты-Мансийском будут судить в столице региона

Сегодня в суде ХМАО принято решение о том, что уголовное дело в отношении директора спортивной школы «Сибиряк» в Нефтеюганске Ирины Тарасовой, водителя грузовика Раиса Саитнахова, водителя автобуса, в котором находились дети, Марата Зайнуллина и представителя владельца автобуса Александра Сидорука по факту гибели 12 человек из них 10 детей в ДТП 4 декабря 2016 года в окрестностях столицы Югры будет проходить в Ханты-Мансийском районном суде. Об этом сообщил пресс-секретарь суда ХМАО Александр Голубев.

Ранее «ЮграPRO» сообщало, что один из участников судебного разбирательства ходатайствовал о переносе рассмотрения уголовного дела в Нефтеюганск.

Напомним, что страшное ДТП произошло 4 декабря 2016 года под Ханты-Мансийском, в результате которого погибло 10 детей, возвращавшихся с соревнований в Нефтеюганск.