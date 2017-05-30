Сегодня ночью в Югре 7 пожарных машин 4 часа тушили магазин
Опубликовано: 30 мая 2017, 8:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью в городе Советский ХМАО в 23 52 загорелось здание магазина, и только в 04:15 удалось затушить пожар.
В 23:52 (мест) 29.05.2017 г. поступило сообщение о загорании магазина. Пожар локализован в 03:20 (мест). Пожар ликвидирован в 04:15 (мест). К тушению пожара от МЧС России привлекались 7 единиц техники, 21 человек личного состава. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу.
Рубрики: Происшествия, Советский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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