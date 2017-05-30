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Праздник удался! В столице Югры полицейский «зверски» избил пограничника, пострадавший доставлен в больницу

Опубликовано: 30 мая 2017, 14:10 | Служба новостей "ЮграPRO"

Во время празднования «Дня пограничника», 28 мая, в столице Югры полицейский избил пограничника. Коллеги агрессивного полицейского привезли пострадавшего в больницу, ему наложили несколько швов на разбитую бровь. Стоит отметить, в управлении МВД эту информацию скрывают, видимо, пытаясь «замять» происшествие.

«В Ханты-Мансийске во время празднования «Дня пограничника» полицейский избил пограничника в запасе, разбита бровь, к тому же полицейский тоже срочную служил в пограничных войсках ФСБ. В больнице избитому пограничнику наложили швы на разбитую бровь. Полицейский срочно ушел на больничный и просит избитого пограничника не писать заявление. Скорее всего, этого полицейского постараются отмазать. Пограничника в больницу привезли сами полицейские», — рассказал корреспонденту «ЮграPRO» знакомый пострадавшего.

Попытка нашего корреспондента прояснить ситуацию в пресс-службе управления МВД РФ по Югре не увенчалась успехом: сотрудник пресс-службы вообще отказалась комментировать этот инцидент, ссылаясь на то, что все комментарии может делать только руководитель пресс-службы управления. Удалось дозвониться и до нее.

Руководитель пресс-службы, капитан внутренней службы Ольга Абмайкина: «Никаких происшествий по личному составу в дежурные сутки с 28 на 29 мая по городу Ханты-Мансийску не регистрировалось, если у вас есть какие-то вопросы пишите официальный запрос на имя начальника управления, и мы вам официально ответим».

Необходимо также отметить, что в больницу пострадавшего стража границы доставили сами полицейские, вероятно, с целью провести работу с дежурным травматологом, для того, чтобы этот инцидент не попал в суточную сводку происшествий.

Заметим, что для возбуждения уголовного дела не достаточно информации из лечебного учреждения. Необходимо заявление потерпевшего, а кто же хочет ругаться с полицией — себе дороже! Кроме того, непосредственному начальнику полицейского, избившего человека, грозило бы строгое наказание, а ему это надо?! Таким образом и выходят сухими из воды «хулиганье» в погонах.

Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: , , , , .


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