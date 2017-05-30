Он спасался от своей матери-алкоголички. В Югре полицейские помогли ребенку попасть в центр помощи

Накануне сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Белоярского отдела получили тревожную весть о пропавшем мальчике. Оказалось, что 12-летний ребенок после конфликта с матерью сбежал из дома.

К счастью, в течении двух часов сбежавший был найден. Выяснилось, что мать уже долго злоупотребляет алкоголем. Жилище, в котором проживает ребенок, находится в ужасном, антисанитарном состоянии. В доме нет питания, а «гора» пустых бутылок подтверждает тот факт, что о своем сыне мамаша особо не заботится.

Теперь семья взята под контроль органов опеки и сотрудников отделения по делам несовершеннолетних. Стоит сказать, парнишка наотрез отказался возвращаться к матери, правоохранители временно оформили его в центр помощи семьи и детям «Милосердие».

Женщина, забывшая о воспитании чада, привлечена к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ. Административный материал передан в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.

На сегодняшний день полицейскими Белоярского района к административной ответственности привлечены более 30 родителей, сообщает пресс-служба ОМВД России по Белоярскому району.