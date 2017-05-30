Механик в ХМАО украл у своего работодателя 130 мешков цемента
Опубликовано: 30 мая 2017, 17:39 | Служба новостей "ЮграPRO"
В дежурную часть полиции Нефтеюганску поступило сообщение от одного из индивидуальных предпринимателей города о краже. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник ночью проник в складское помещение, похитил пятнадцать поддонов с керамзитными блоками и свыше 130 мешков цемента, общей массой порядка семи тонн. Ущерб составил сумму порядка 110 000 рублей.
По подозрению в преступлении задержали 20-летнего жителя Республики Башкортостан, который трудился механиком на данном предприятии. В признательных показаниях мужчина рассказал, что эти стройматериалы он использовал для индивидуального строительства.
Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похитителю может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.
Рубрики: Нефтеюганск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
Похожие:
Опубликовано 30 мая 2017, 18:27
Сегодня в суде ХМАО принято решение о том, что уголовное дело в отношении директора спортивной школы «Сибиряк» в Нефтеюганске Ирины Тарасовой, водителя грузовика Раиса Саитнахова, водителя автобуса, в котором находились дети, Марата Зайнуллина и представителя владельца ... Читать полностью >>
Опубликовано 30 мая 2017, 17:11
Накануне сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних Белоярского отдела получили тревожную весть о пропавшем мальчике. Оказалось, что 12-летний ребенок после конфликта с матерью сбежал из дома. К счастью, в течении двух часов сбежавший был найден. Выяснилось, что ... Читать полностью >>
Опубликовано 30 мая 2017, 16:16
Следственный комитет начал проверку по факту гибели 3 человек в поселке Приобье Октябрьского района. Накануне вечером, 29 мая, в ходе тушения пожара в доме 28/1 по ул. Набережная в пос. Приобье произошел пожар. Уже после того ... Читать полностью >>