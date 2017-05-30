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Механик в ХМАО украл у своего работодателя 130 мешков цемента

Опубликовано: 30 мая 2017, 17:39 | Служба новостей "ЮграPRO"

В дежурную часть полиции Нефтеюганску поступило сообщение от одного из индивидуальных предпринимателей города о краже. Он сообщил, что неизвестный злоумышленник ночью проник в складское помещение, похитил пятнадцать поддонов с керамзитными блоками и свыше 130 мешков цемента, общей массой порядка семи тонн. Ущерб составил сумму порядка 110 000 рублей.

По подозрению в преступлении задержали 20-летнего жителя Республики Башкортостан, который трудился механиком на данном предприятии. В признательных показаниях мужчина рассказал, что эти стройматериалы он использовал для индивидуального строительства.

Теперь возбуждено уголовное дело по статье «Кража», похитителю может грозить лишение свободы сроком до пяти лет, сообщает пресс-служба ОМВД России по Нефтеюганску.

Рубрики: Нефтеюганск. Метки: , , , .


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