Медиаиндекс у Натальи Комаровой в 22 раза меньше, чем у Сергея Собяннина

Губернатор Югры Наталья Комарова вошла в список ТОП-50 по теме «ЖКХ». На первом месте Мэр Москвы Сергей Собянин с медиаиндексом 38494,5. На втором месте губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий с медиаиндексом 8131,5. На третьем призовом месте оказался наш сосед губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев — 5 454,1. Четвертое место занял скандально известный во Франции руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров с медиаиндексом 3 996,6. Наталья Владимировна Комарова на 14 месте с медиаиндексом 1737,1. Медиаиндексы за апрель 2017 года посчитали сотрудники компании «Медиалогия».

СМИ сообщали о следующих событиях с участием перечисленных глав регионов:

Мэр Москвы Сергей Собянин комментировал тему реновации пятиэтажек. Сергей Собянин заявил, что жителей пятиэтажек, попавших в программу реновации, будут переселять лишь в пределах своего района. Также он отметил, что для улучшения жилищных условий граждане при переезде смогут использовать материнский капитал.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий пересмотрел решение о резком повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По словам Владимира Городецкого, региональные власти всегда занимали сторону потребителей — простых жителей. Он отметил, что в последние годы тарифы повышались на минимальном уровне, а в 2016-м рост составил всего три процента.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев раскритиковал работу министерства энергетики и ЖКХ региона в части планирования газификации сельских населенных пунктов. Также СМИ сообщали, что Евгений Куйвашев принял участие во встрече оргкомитета форума высотного строительства 100+ Forum Russia, который провел его председатель, министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень.

Помимо этого, Евгений Куйвашев заявил, что власти Свердловской области планируют переселить всех жителей из аварийного фонда региона к 1 сентября 2017 года.

Президент России Владимир Путин на встрече в Кремле похвалил главу Чечни Рамзана Кадырова за хорошие показатели социального развития в регионе. Рамзан Кадыров отметил, что в регионе досрочно завершен первый этап программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Для справки. Медиаиндекс – показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг персоны, компании и бренда. Чем больше значение Медиаиндекса, тем более ярко и позитивно присутствие персоны в СМИ, тем позитивнее её имидж, создаваемый СМИ.

При расчете Медиаиндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе:

влиятельность источника информации (в основе параметра — цитируемость издания в других СМИ);

характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный);

роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая);

наличие прямой или косвенной речи, относящейся к персоне.

Система оценивает общий уровень благоприятствования информационной среды за определенный период времени, суммируя единичные индексы всех сообщений с упоминанием объекта.

Значение единичного индекса может колебаться от -1000 до +1000 в зависимости от того, насколько позитивно и выгодно представлен объект в информационном сообщении.