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Банк «Открытие» инвестирует в энергетику Югры

Опубликовано: 30 мая 2017, 16:01 | Служба новостей "ЮграPRO"

Западно-Сибирский филиал банка «Открытие» признан победителем по итогам тендера, проведенного компанией АО «Югорская генерирующая компания», на предоставление кредитной линии в размере 185 млн рублей.

АО «Югорская генерирующая компания» – компания со 100% государственным участием, в лице Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обладающая статусом гарантирующего поставщика электрической энергии в пределах децентрализованной зоны электроснабжения Югры.

В настоящее время, компания является единственной в округе, осуществляющей функции выработки, транспортировки и сбыта электрической энергии в децентрализованной зоне энергоснабжения округа.

«Наше сотрудничество с одним из флагманов энергоотрасти Югры носит долгосрочный и стратегический характер. Сегодняшней победой Банк вновь подтвердил свое стремление активно участвовать в развитии энергоемких отраслей Югры. Финансовые средства, предоставленные Банком по результатам настоящего конкурса, будут использованы на производство и поставку электрической энергии в Березовский, Белоярский, Октябрьский, Ханты-Мансийский, Сургутский, Нижневартовский и Кондинский районы. В результате – жители 25 населенных пунктов Югры, в которых на сегодняшний день отсутствует централизованное электроснабжение не будут ограничены в потреблении самого востребованного энергоресурса», – отметил начальник Управления по работе с крупными клиентами Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Марк Тюнин.

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