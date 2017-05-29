Зверское убийство совершено в Югре, жертвы зарублены топором
Опубликовано: 29 мая 2017, 15:05 | Служба новостей "ЮграPRO"
Уголовные дела, возбужденные по фактам убийства жителей Ханты-Мансийского района, расследуют в Ханты-Мансийске.
Стало известно, что 22 мая в одном из домов в деревне Тренька Ханты-Мансийского района 43-летний мужчина зарубил топором двух односельчан, пострадавшие скончались на месте. Далее труп одного из мужчин убийца оставил в доме, а другого скинул в реку. 25 мая последний был обнаружен в реке Обь вблизи поселка Карымкары Октябрьского района.
Теперь идет расследование, возбуждены уголовные дела по статье убийство. Кроме того, уже задержан подозреваемый, он дал признательные показания, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Югре.
Рубрики: Октябрьский район, Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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