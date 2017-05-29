Югорчанин выстрелил в кусты, перепутав человека с медведем. Пострадавший скончался в больнице

Следственный комитет Нижневартовска возбудил уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности.

Случайное убийство произошло 25 мая. Около восьми часов вечера в Нижневартовском районе арендатор деляны вместе с двумя своими знакомыми проводил отпугивание медведя за пределы деляны. Мужчины осуществляли обход, не попадая в зону видимости друг друга. Услышав лай собак и заметив шевеление в кустах одни из мужчин, не убедившись кто в них находится, произвел выстрел в сторону кустов, в которых находился его знакомый. От полученного огнестрельного ранения пострадавший скончался в больнице Нижневартовска.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе следственного управление СКР по ХМАО.