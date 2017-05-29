Владимир Путин 2018-2027 гг. объявил Десятилетием детства
Опубликовано: 29 мая 2017, 15:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
Десятилетием детства в России объявлены 2018 – 2027 годы. Президент Владимир Путин подписал соответствующий Указ. Об этом сообщается на портале правовой информации.
Отмечается, что российскому правительству в трехмесячный срок необходимо разработать план мероприятий, посвященных Десятилетию детства.
Необходимо отметить, что катастрофическое падение рождаемости в 1990-х годах привело к тому, что в ближайшее время количество женщин репродуктивного возраста будет сокращаться. К 2025 году, по мнению экспертов, их станет меньше по сравнению с 2015 годом на 34 процента.
Рубрики: Общество, Страна и Мир. Метки: Владимир Путин.
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