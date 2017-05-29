В Югре горел автомобиль «КамАЗ»
Опубликовано: 29 мая 2017, 10:42 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне в поселке Новоаганск Нижневартовского района ХМАО горел автомобиль «КамАЗ».
28.05.2017г. В п.г.т. Новоаганск на ул. Набережная произошло возгорание автомобиля «КамАЗ». К месту пожара выезжал дежурный караул пожарной части п.г.т. Новоаганск, сообщает пресс-служба учреждения Югры «Центроспас-Югория».
Рубрики: Нижневартовский район, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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