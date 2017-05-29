В Югре автоледи в сбила ребенка на пешеходном переходе

Всего в период с 26 по 28 мая в ХМАО зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.

28 мая по ул. Строителей п. Федоровский Сургутского района женщина-водитель, управляя автомобилем «Фольцваген Поло», сбила на пешеходном переходе подростка. В результате аварии 14-летняя девочка получила травмы.

Утром 26 мая в Нижневартовске 18-летний водитель «Форд Фокуса», двигаясь по второстепенной дороге по улице Романтиков, при повороте на улицу Профсоюзная, не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем «Хонда HR-V». В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир «Форд» получила травмы.