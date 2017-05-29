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На трассе в ХМАО «легковушка» столкнулась с грузовиком, погибли 3 человека (Видео)

Опубликовано: 29 мая 2017, 12:55 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сегодня, 29 мая, около 12.00 часов на 687 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск» произошла авария  с участием двух автомобилей. По предварительным данным, столкнулись «ВАЗ 2110» и грузовой автомобиль. В результате происшествия трое человек погибли.

Полицейские работают на месте ДТП, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Югре.

 

Рубрики: Происшествия. Метки: , , , , .


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