Кандидатов на должности директоров департаментов образования и социального развития Югры не будут проверять на «Детекторе лжи»

Сегодня 29 мая в Ханты-Мансийске начинается прием документов от кандидатов на должность директоров департаментов социального развития, образования и молодежной политики Югры. 13 июня прием документов будет закончен, а с 14 июня кандидаты на должности директоров департаментов будут сдавать экзамены и зачеты по знаниям Конституции РФ, законодательства о гражданской службе.

Процедура проверки на «Детекторе лжи» для кандидатов на должности директоров департаментов социального развития, образования и молодежной политики Югры проводится не будет. Ранее о такой проверке сообщало одно из уральских СМИ. Об этом сообщила начальник управления по обеспечению открытости органов власти Вера Царева.

«Будет сформирован перечень должностей, связанных с контрольной и надзорной деятельностью, для замещения которых рекомендуется проходить соответствующее тестирование (проверка на «Детекторе лжи» примечание редакции). Пока этот перечень в стадии разработки. Для кандидатов в директора департаментов социальной защиты и образования такая процедура не планируется», — рассказала корреспонденту «ЮграPRO» Вера Царева.