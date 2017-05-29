Городская прокуратура в Югре «приструнила» чиновника из мэрии
Опубликовано: 29 мая 2017, 12:20 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Когалыма провела проверку оказания государственных и муниципальных услуг в деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города.
В марте 2017 года в администрацию города поступило заявление от юридического лица о выдаче разрешения на строительство. Рассмотрение указанного заявления было поручено начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации города. Однако, начальник не выдал соответствующее разрешение в течении 7 дней. В связи с этим прокурор возбудил в отношении должностного лица производство по делу об административном правонарушении по статье «нарушение порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги».
В итоге, решением мирового судьи, начальник отдела архитектуры и градостроительства привлечен к административной ответственности в виде штрафа, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.
Рубрики: Когалым. Метки: Администрация Когалыма, Прокуратура Югры, ХМАО, Югра.
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