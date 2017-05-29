Городская прокуратура в Югре «приструнила» чиновника из мэрии

Прокуратура Когалыма провела проверку оказания государственных и муниципальных услуг в деятельности отдела архитектуры и градостроительства администрации города.

В марте 2017 года в администрацию города поступило заявление от юридического лица о выдаче разрешения на строительство. Рассмотрение указанного заявления было поручено начальнику отдела архитектуры и градостроительства администрации города. Однако, начальник не выдал соответствующее разрешение в течении 7 дней. В связи с этим прокурор возбудил в отношении должностного лица производство по делу об административном правонарушении по статье «нарушение порядка предоставления государственной (муниципальной) услуги».