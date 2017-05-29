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Бери от жизни все! – девиз любого вора. Две необычные кражи произошли в ХМАО

Опубликовано: 29 мая 2017, 11:16 | Служба новостей "ЮграPRO"

Два странных похищения произошли в регионе, об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО. Так первая кража произошла в Нижневартовском районе. В дежурную часть полиции поступило заявление от директора одного из магазинов с просьбой привлечь к уголовной ответственности злоумышленника, который украл рекламный баннер.

Полицейские «вычислили» похитителя, им оказался 30-летний житель города Покачи. Он признался в преступлении и рассказал, что собирался использовать похищенное в хозяйственных целях у себя на дачном участке. Стоит сказать, ущерб составил 2600 рублей.

По итогу возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь воришке может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

Другой случай произошел в Сургуте. В дежурную часть полиции поступило сообщение от мастера управляющей компании о том, что в вечером неизвестный человек возле магазина по улице Сосновая похитил три чугунных крышки люка на общую сумму более 13 тысяч рублей.

Выехав на место преступления, правоохранители задержали 21-летнего подозреваемого. Похищенное изъято и возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Рубрики: Нижневартовский район, Сургут. Метки: , .


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