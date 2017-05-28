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В IV квартале 2017 г. зарплата врача в Югре достигнет 180% от средней заработной платы по экономике региона

Опубликовано: 28 мая 2017, 4:48 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Югре увеличили расходы на здравоохранение на 4 млрд рублей, в основном деньги предназначены для увеличения зарплат медицинских работников. Такое решение принято на заседании правительства ХМАО по председательством вице-губернатора Геннадия Бухтина.

«Прибавку получат сразу несколько мероприятий, связанных с первичной медико-санитарной помощью, профилактикой инфекционных заболеваний, в том числе, туберкулеза и гепатитов. Значительная часть средств будет направлена на обеспечение реализации майских Указов президента РФ в части индексации заработной платы медицинских работников», — отметил Геннадий Бухтин.

Напомним, что в соответствии с указом президента России Владимира Путина по итогам работы за IV квартал, средняя заработная плата должна достичь у врачей 180%, у средних медицинских работников 90%, и у младших медицинских работников 80% от средней заработной платы по экономике региона».

Рубрики: Общество.


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