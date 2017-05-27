В Ханты-Мансийске «поймали» вымогателя, который запугивал студентов-первокурсников

Полицейские Ханты-Мансийска возбудили несколько уголовных дел в отношении подозреваемого в серии вымогательств.

В марте 2017 года в дежурную часть Ханты-Мансийска поступило сообщение о вымогательстве в одном из учебных учреждений города. 20-летний молодой человек в период с октября 2016 года по апрель 2017 года совершил 5 фактов вымогательства. Жертвами злоумышленника становились первокурсники, при этом мужчина угрожал им физической расправой.

Теперь в отношении подозреваемого возбуждено сразу несколько уголовных дел по статье «Вымогательство». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».