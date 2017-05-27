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Окружной центр Югры может стать одним из научных центров России

Опубликовано: 27 мая 2017, 11:22 | Служба новостей "ЮграPRO"

В Ханты-Мансийске состоялась рабочая встреча Главы города Максима Ряшина и председателя общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», члена Общественной палаты России Владислава Гриба.

Встреча началась с впечатлений об окружном центре. Профессор отметил, что он приятно удивлен тому, что в России есть такие города, как Ханты-Мансийск. «Стереотипы тех, кто не был в Ханты-Мансийске, очень сильно отличаются от того, что есть на самом деле. Здесь очень современный, развивающийся, удобный для жизни город. Поражаешься уровню комфорта, развитию инфраструктуры. Из общения с жителями узнал, что в городе построены садики и школы с бассейнами, практически в каждом дворе организованы детские площадки. Уверен, что окружной центр в плане благоустройства один из лучших городов России. Сегодня не вызывает сомнений, что именно Ханты-Мансийск должен быть глобальной площадкой для дискуссий профессионалов в области развития местного самоуправления», — подчеркнул Владислав Гриб.

Глава окружного центра поблагодарил гостя за доверие и отметил, что в Ханты-Мансийске второй раз проходит Всероссийская конференция, посвященная обсуждению проблем местного самоуправления. «Убежден, что работа в таком формате с привлечением ведущих представителей научного сообщества, руководителей территорий, активной общественности пойдет только на пользу нашему городу. Проведение подобных мероприятий — серьезный импульс и толчок к дальнейшему развитию местного самоуправления на территории Югры. Допускаю, что следствием обсуждений может стать корректировка нормативно-правовой базы на муниципальном уровне», — заявил Максим Ряшин.

После обмена мнениями участники встречи обсудили перспективы развития Конференции и возможность расширения круга участников, изменения статуса мероприятия.

Владислав Гриб отметил высокий потенциал окружного центра по линии науки и человеческого капитала. «Думаю, что у Ханты-Мансийска одна из перспективных задач войти в число научных центров России, стать научно-дискуссионной платформой, поскольку городу есть, что показать, есть чем гордиться. Есть все ресурсы для организации серьезных, масштабных общественных и научных мероприятий», — подчеркнул председатель общероссийской общественной организации «Российское профессорское собрание», член Общественной палаты России.

Максим Ряшин подтвердил готовность к развитию города в этом направлении, сообщает пресс-секретарь Главы города Ханты-Мансийска.

Рубрики: Ханты-Мансийск. Метки: , , , .


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