Директор управляющей компании в ХМАО привлечен к штрафу из-за невнимательности к заявителю
Опубликовано: 27 мая 2017, 8:31 | Служба новостей "ЮграPRO"
Прокуратура Лангепаса провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении управляющей компанией законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В феврале 2017 года заявительница обратилась с письменным обращением в управляющую компанию по вопросу принятия мер к устранению протечки крыши дома.
Указанное обращение было зарегистрировано в организации, однако не рассмотрено, ответ заявителю в 30-дневный срок не дан.
По результатам проверки прокурор города возбудил в отношении директора управляющей компании производство по делу об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан).
Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.
В настоящее время управляющей компанией проведены ремонтные работы крыши дома, сообщает пресс-службы прокуратуры Югры.
Рубрики: Лангепас. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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