Директор управляющей компании в ХМАО привлечен к штрафу из-за невнимательности к заявителю

Прокуратура Лангепаса провела проверку по обращению местной жительницы о нарушении управляющей компанией законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. В феврале 2017 года заявительница обратилась с письменным обращением в управляющую компанию по вопросу принятия мер к устранению протечки крыши дома.

Указанное обращение было зарегистрировано в организации, однако не рассмотрено, ответ заявителю в 30-дневный срок не дан.

По результатам проверки прокурор города возбудил в отношении директора управляющей компании производство по делу об административном правонарушении по ст.5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения граждан).

Постановлением мирового судьи должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа.

В настоящее время управляющей компанией проведены ремонтные работы крыши дома, сообщает пресс-службы прокуратуры Югры.