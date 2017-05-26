«Ваши уроки добра останутся с детьми на всю жизнь!» — в детских садах Мегиона, построенных компанией «АВТОБАН», прошли выпускные утренники

Детские сады, построенные в Мегионе компанией «АВТОБАН» (генеральный директор – депутат Думы Югры Алексей Андреев), проводили своих воспитанников во взрослую школьную жизнь. Садик «Югорка», строительство которого завершилось в 2016 году, выпустил 12 дошколят – группы учреждения были сформированы из воспитанников других муниципальных садов, что и позволило отметить первый выпускной уже в этом мае.

Торжественное мероприятие, на котором присутствовали воспитатели, персонал детского сада, дети и их родители, прошло в формате съемок фильма, поделенных на эпизоды. С приветственным словом от лица генерального директора компании «АВТОБАН», депутата Думы Югры Алексея Андреева выступила помощник парламентария Анна Грибинча. «От чистого сердца поздравляю всех жителей страны под названием «Югорка» с торжественным событием – первым выпуском дошколят! Казалось бы, совсем недавно наш детский сад впервые распахнул свои двери перед воспитанниками. Время летит быстро, и вот мы с вами уже провожаем вчерашних малышей в новый путь – во взрослую школьную жизнь. Желаю всему детскому саду «Югорке» долгие годы оставаться местом, в которое обязательно хотят попасть. Пусть заданная всем персоналом планка высококачественного дошкольного учреждения держится на том же высоком уровне», — поздравил участников торжества Алексей Андреев. Также окружной парламентарий отметил чуткое руководство заведующей, доброту и высокие знания воспитателей: «Ваши уроки добра останутся с ними на всю жизнь! Вы смогли сделать этим юным мегионцам неоценимый подарок – дать успешный старт в жизни».

Каждый выпускник детского сада «Югорка» получил в подарок от парламентария и учрежденного им фонда «МЫ ВМЕСТЕ» школьный рюкзак, в котором дети пообещали Алексею Андрееву приносить только хорошие оценки – «четверки» и «пятерки».

Другой садик, «Умка», отметил уже второй выпускной в своей истории. Осенью в школу отправятся 127 воспитанников детского сада. Перед завершающей торжественной линейкой персонал и воспитанники детского сада решили отметить свой выпуск добрым делом, и приняли участие в высадке новых деревьев. Несмотря на прохладную погоду дети и их родители активно принимали участие в торжестве, делились своим хорошим настроением, а в конце мероприятия, под возгласы «Мы любим «Умку»!» запустили в небо более ста воздушных шаров.

По словам заведующей Марины Дранко, главная цель воспитателей – создать максимально комфортные условия для развития и социализации детей. «Хочу немного сказать о наших выпускниках, мы выпускаем 7-леток. Нам, работникам детского сада, дети кажутся очень большими, все умеющими, знающими, с искоркой в глазах, зажжённым талантом. Но мы же понимаем, что на самом деле это маленькие дети. Самое главное, что они социализированы, дети талантливые, участвовали во многих городских конкурсах, они свободно общаются со сверстниками и со взрослыми, это, пожалуй, самое главное. Все 127 выпускников практически готовы к школе и будут достойным пополнением в образовательной системе», — отмечает Марина Владимировна.

Детские сады в Югре строятся «АВТОБАНом» на протяжении пяти лет, работы ведутся по программе государственно-частного партнерства – Ханты-Мансийский филиал компании стал первопроходцем региона в этом направлении. На сегодняшний день строительной компанией, находящейся под руководством депутата Алексея Андреева, в Югре построено семь детских садов на 1850 мест, что позволило полностью закрыть вопрос очередей в дошкольные образовательные учреждения в двух городах – Мегионе и Пыть-Яхе. В каждом здании предусмотрены просторные групповые ячейки – в каждой есть своя игровая, спальня, приемная и туалетная комната. Полы в групповых первого этажа садов оборудованы подогревом пола, как и нижняя полка шкафчиков для одежды, чтобы после прогулки детская обувь смогла быстро высохнуть. В каждом садике «АВТОБАНа» полностью укомплектованы прачечная, пищеблок и кабинет медика, обустроены комнаты для персонала и методические кабинеты. Для всестороннего развития маленьких воспитанников в учреждениях оборудованы спортивные и танцевальные залы, зимние сады, бассейны с удобными душевыми, изостудии, музыкальные залы и компьютерные классы.