В Югре предстанет перед судом браконьер, у которого нашли 294 особи сибирского осетра, наркотики и оружие

Прокуратура Октябрьского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется по трем статьям: «незаконная добыча, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу РФ», «незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере» и «незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов».

Известно, что югорчанин осуществил незаконный вылов 294 особей особо ценного вида рыбы — сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. Размер ущерба составил почти 3 млн рублей.

Рыба обнаружена полицейскими в доме у обвиняемого, где он хранил её в специальных холодильных камерах. Кроме того, в доме были найдена марихуана, а еще — огнестрельное оружие – карабин и патроны к нему.

В настоящее время на имущество обвиняемого наложен арест. Уголовное дело направлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратура Югры.