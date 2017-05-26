На трассе в Югре произошла авария, пострадал 5-летний ребенок
Опубликовано: 26 мая 2017, 9:03 | Служба новостей "ЮграPRO"
За прошедшие сутки в ХМАО было зарегистрировано четыре ДТП, в которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Утром 25 мая на 233 км автодороги «Сургут – Когалым» Сургутского района 26-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21150» не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля, в результате чего столкнулся с автомобилем «ГАЗ». В аварии получили травмы два пассажира ВАЗа: 47-летняя женщина и 5-летняя девочка.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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