Трагическая автокатастрофа с гибелью 10 детей в Югре может повториться!

В столице Югры 22 мая начался судебный процесс над обвиняемыми в трагедии с гибелью десяти детей 4 декабря 2016 года. Напомним, она произошла в 30 километрах от Ханты-Мансийска. По Югре циркулируют слухи, что основной причиной гибели детей стало состояние автомобильной дороги Ханты-Мансийск – Тюмень. Однако вероятно, что чиновники, отвечающие за данную сферу деятельности, как всегда, выйдут сухими из воды. Стоит сказать, в ХМАО существует еще более опасная дорога, и трагедия с гибелью детей может повториться в любое время в Западной части Югры.

«Значительные участки автомобильной дороги Советский — Ловинское нефтяное месторождение в ненормативном состоянии. Несущие конструкции моста через реку Картопья практически полностью разрушены, да и другие мосты в плачевном состоянии: на мосту через реку Картопье поставили знаки: ограничения веса – «25 тонн» и «односторонний проезд», — написал в редакцию «ЮграPRO» житель Югорска, эксперт Общероссийского Народного Фронта (ОНФ) Александр Ломакин.









Еще 22 сентября 2015 года в ходе встречи жителей города Югорска с губернатором ХМАО Натальей Комаровой был задан вопрос о том, будет ли закончена реконструкция автомобильной дороги Советский — Ловинское месторождение? Сотням присутствующих людей было сказано, что реконструкция будет закончена в срок.

Но сказать – не значит сделать. На дворе уже 2017 года, а дорога еще не отремонтирована. Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры Валерий Фомагин бодренько отвечает, что реконструкция автомобильной дороги город Советский — Ловинское нефтяное месторождение реализуется в соответствии с государственной программой «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа на 2016 — 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 418-п.

«Реконструкция автомобильной дороги осуществляется на участке общей протяженностью 100,9 км и разбита на 4 пусковых комплекса: первый введен в эксплуатацию в 2014 году; реконструкция второго закончена в ноябре 2016 года; третий протяженностью 16 км планируется ввести в эксплуатацию в декабре текущего года; а по четвертому пусковому комплексу протяженностью 27,9 км в настоящее время откорректированная проектная документация направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». После получения положительного заключения экспертизы будет объявлен аукцион на выполнение строительно-монтажных работ, планируемый срок заключения контракта — июль 2017 года», — так господин Фомагин написал 21 декабря 2016 года.



Но в дальнейшем оказалось, что проектная документация по реконструкции 4 пускового комплекса автомобильной дороги город Советский – Ловинское месторождение не представлялась на рассмотрение в Ханты-Мансийский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России». Об этом черным по белому написал начальник этого филиала А.Н. Пышной 27 апреля 2017 года. Видимо, запамятовал! Или о ужас! Может высокопоставленный чиновник, отвечающий за дороги в регионе мягко говоря лукавит. Возможно, реконструкция автодороги проводилась лишь на бумаге и не было никаких проектных работ, тем более реальных, а кто проверит? Может и проверят, но ведь свои же люди — сочтемся. Опыт есть, вышли же сухими из воды после трагедии под Ханты-Мансийском. К слову, и за состояние той дороги, где погибли юные спортсмены также отвечает господин Фомагин. Честный человек давно бы уже подал прошение об отставке!

«Злые языки» в Югре поговаривают, что при строительстве и реконструкции дорог в автономном округе «ушлые» дяди и тети занимаются «освоением» бюджетных средств, а не дорогами. Ох, повырывать бы эти языки! Не дают людям жить спокойно.

Попытка корреспондента «ЮграPRO» уточнить информацию о ходе реконструкции автомобильной дороги Советский – Ловинское у чиновников департамента дорожного хозяйства и транспорта Югры, как мы и предполагали, ни к чему не привела. Начальник отдела мониторинга строительства, и сохранности автомобильных дорог Дмитрий Чусовитин заявил: «Я не уполномочен отвечать на ваши вопросы, в принципи не уполномочен». Кто же тот таинственный человек, кто выдает или не выдает эти полномочия чиновникам Югры Дмитрий Чусовитин тоже не проболтался. Видимо, помня еще советский плакат, с надписью «Болтун – находка для шпиона!», или все-таки предположение редакции об «освоении» бюджетных средств с помощью дорог имеет право на существование.

Существуют страны, в которых построены безопасные дороги, и такие страны есть и не только в «загнивающей» Европе. А у нас в России, видимо, еще не прошло время создания начального капитала для будущих олигархов – ведь нужно же увеличивать количество богатых в стране, не плестись же в хвосте, а дороги подождут – жили как-то и без них.

Количество памятников вдоль «смертельной» дороги на Западе Югры продолжает увеличиваться. Наступает время каникул, отпусков, и потянутся жители Югры на «Большую землю», но не всем будет суждено преодолеть дорогу «смерти»…