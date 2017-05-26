Скромности здесь не место. В честь председателя Ассамблеи КМНС Айпина назвали библиотеку в Югре
Опубликовано: 26 мая 2017, 16:55 | Служба новостей "ЮграPRO"
Библиотеке посёлка Унъюган Октябрьского района присвоено имя писателя Еремея Айпина.
Заместитель Председателя окружной Думы ХМАО Еремей Айпин не побрезговал принять участие в мероприятии по случаю присвоения его имени библиотеке. Торжество состоялось в День славянской письменности и культуры. В открытии приняли участие жители посёлков Унъюган и Приобье, представители Центральной библиотечной системы и администрации Октябрьского района.
Глава посёлка Унъюган Виктор Деркач поздравил Айпина и отметил, что присвоение состоялось по инициативе граждан посёлка: «Вы многое сделали для сохранения наследия и самобытной культуры, защиты прав коренных малочисленных народов Севера. Вас ценят за чуткое отношение к людям и готовность помочь им словом и делом».
Кроме того, писателя Еремея Айпина попросили посадить дерево перед зданием библиотеки, сообщает Информационно-аналитическое управление Думы ХМАО.
Рубрики: Октябрьский район. Метки: Дума ХМАО, Еремей Айпин, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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