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Лучший спортсмен сезона — Сергей Устюгов

Опубликовано: 26 мая 2017, 16:03 | Служба новостей "ЮграPRO"

Онлайн-голосование на выбор лучшего спортсмена зимних видов спорта сезона 2016/17 проводится на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. В числе номинантов — пятеро российских спортсменов, которые показали самые высокие результаты на международном уровне.

Про Сергея Устюгова организаторы голосования написали так: «единственный человек за всю историю лыжного спорта, выигравший пять гонок подряд в рамках одной престижнейшей гонке-многодневке «Tour de Ski». Всего в сезоне Кубка мира он 11 раз поднимался на пьедестал почета. Завоевал две золотых и три серебряных медали чемпионата мира».

Кстати, этот сезон был для югорчанина одним из самых триумфальных в карьере. На протяжении нескольких месяцев он лидировал на этапах Кубка мира, показал феноменальный результат в рамках многодневной гонки Tour de Ski, выиграл четыре золота на чемпионате России, проходившем в марте в Ханты-Мансийске. А в завершении сезона Устюгов одержал победу в V Югорском лыжном марафоне, обогнав двукратного «Короля лыж», норвежца Петтера Нортуга.

Поддержать земляка может каждый, для этого достаточно пройти по этой ссылке и выбрать Сергея Устюгова в числе номинантов.

Голосование продлится до 30 мая, сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».

Рубрики: Спорт. Метки: , , .


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