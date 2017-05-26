Лучший спортсмен сезона — Сергей Устюгов

Онлайн-голосование на выбор лучшего спортсмена зимних видов спорта сезона 2016/17 проводится на сайте Международного конгресса индустрии зимних видов спорта, туризма и активного отдыха. В числе номинантов — пятеро российских спортсменов, которые показали самые высокие результаты на международном уровне.

Про Сергея Устюгова организаторы голосования написали так: «единственный человек за всю историю лыжного спорта, выигравший пять гонок подряд в рамках одной престижнейшей гонке-многодневке «Tour de Ski». Всего в сезоне Кубка мира он 11 раз поднимался на пьедестал почета. Завоевал две золотых и три серебряных медали чемпионата мира».

Кстати, этот сезон был для югорчанина одним из самых триумфальных в карьере. На протяжении нескольких месяцев он лидировал на этапах Кубка мира, показал феноменальный результат в рамках многодневной гонки Tour de Ski, выиграл четыре золота на чемпионате России, проходившем в марте в Ханты-Мансийске. А в завершении сезона Устюгов одержал победу в V Югорском лыжном марафоне, обогнав двукратного «Короля лыж», норвежца Петтера Нортуга.

Поддержать земляка может каждый, для этого достаточно пройти по этой ссылке и выбрать Сергея Устюгова в числе номинантов.

Голосование продлится до 30 мая, сообщает пресс-служба АУ «ЮграМегаСпорт».