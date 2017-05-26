Депутаты думы Ханты-Мансийска предложили назвать улицу в честь первого Губернатора Югры Александра Филипенко

Сегодня на заседании думы столицы Югры депутат городской думы, член партии ЛДПР Виталий Чистов предложил выступить с инициативой о переименовании улицы Мира в честь первого всенародно избранного Губернатора Югры Александра Филипенко.

Обсудив предложения, депутаты высказали мнение, что такое переименование вызовет большие сложности и практически осуществить его будет крайне сложно. Представитель партии «Справедливая Россия» депутат Евгений Харьков предложил назвать вновь построенную улицу в Ханты-Мансийске именем Александра Васильевича Филипенко, так как переименование улицы Мира вызовет негатив со стороны жителей этой улицы, которым придется переделывать документы на недвижимость. Предложения Чистова и Харькова будут рассмотрены юристами думы муниципального образование и в дальнейшем вынесены на депутатские слушания.

Отмечается, что такие просьбы очень часто поступают от жителей окружной столицы в приемную политической партии ЛДПР.