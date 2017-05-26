Депутаты думы Ханты-Мансийска предложили назвать улицу в честь первого Губернатора Югры Александра Филипенко
Опубликовано: 26 мая 2017, 18:14 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня на заседании думы столицы Югры депутат городской думы, член партии ЛДПР Виталий Чистов предложил выступить с инициативой о переименовании улицы Мира в честь первого всенародно избранного Губернатора Югры Александра Филипенко.
Обсудив предложения, депутаты высказали мнение, что такое переименование вызовет большие сложности и практически осуществить его будет крайне сложно. Представитель партии «Справедливая Россия» депутат Евгений Харьков предложил назвать вновь построенную улицу в Ханты-Мансийске именем Александра Васильевича Филипенко, так как переименование улицы Мира вызовет негатив со стороны жителей этой улицы, которым придется переделывать документы на недвижимость. Предложения Чистова и Харькова будут рассмотрены юристами думы муниципального образование и в дальнейшем вынесены на депутатские слушания.
Отмечается, что такие просьбы очень часто поступают от жителей окружной столицы в приемную политической партии ЛДПР.
Рубрики: Общество, Ханты-Мансийск. Метки: Александр Васильевич Филипенко, Виталий Чистов, Евгений Харьков, новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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