Более 300 случаев укусов клещами зарегистрировано в Югре

По данным еженедельного мониторинга за «клещевыми» инфекциями по состоянию на 25 мая по ХМАО зарегистрировано 352 человека, обратившихся в медицинские организации в связи с присасыванием клещей, из них 61 случай — дети.

Стоит сказать, в черте города, либо поселка пострадало 30,8 % (109 сл.) обратившихся за мед. помощью граждан, в лесу 25,7 % (91 сл.), на дачных и садовых участках – 18,9 % (67 сл.), за пределами административной территории 10,7 % (38 сл.), за пределами ХМАО-Югры 10,2 % (36 сл.), парки и скверы 1,4 % (5 сл.), набережные 1,1 % (4 сл.), кладбище 0,8 % (3 сл.) пострадавших.

Высокая обращаемость населения зарегистрирована в 10 муниципальных образованиях – в Кондинском районе (63 случаев), г. Пыть-Яхе (53 сл.), г. Ханты–Мансийске (35 сл.), г. Нефтеюганске (34 сл.), г. Нижневартовске 930 сл.), Нефтеюганском районе (26 сл.), г. Сургуте (23 сл.), г. Урае (18 сл.), г. Нагянь (14 сл.), г. Лангепасе (14 сл.).

За 21 неделю исследовано 36 клещей, снятых с людей, на наличие возбудителя клещевого вирусного энцефалита (КВЭ). На наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза – болезнь Лайма (ИКБ) исследовано 15 клещей, из них 7 положительных. На наличие возбудителя моноцитарного эрлихоза человека(МЭЧ) исследовано 12 клещей, снятых с человека, из них положительных 4 случая. На наличие гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) исследовано 12 клещей, снятых с человека, из них положительных 1 случаев, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по ХМАО.