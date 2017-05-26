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16-летнего подростка из Нижневартовска сняли с крыши поезда, он пытался без денег попасть домой

Опубликовано: 26 мая 2017, 14:52 | Служба новостей "ЮграPRO"

Транспортные полицейские сняли с крыши поезда Уфа – Нижневартовск 16-летнего зацепера, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

Подросток рассказал, что живет в Нижневартовске с бабушкой, но родом из Бугуруслана. Решив уехать на малую родину, он на попутных машинах добрался до Челябинска, но там передумал и повернул обратно, сообщает ФедералПресс.

К сожалению, денег на билет у югорчанина не было и тогда он решил зацепиться за перила поезда, чтобы позднее влезть в вагон. Стоит заметить, в Чурилово его заметила дежурная по станции.

Теперь в отношении подростка составлен протокол об административном правонарушении.

Рубрики: Нижневартовск, Общество. Метки: , , , .


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