Югорчанин попался на вылове стерляди, мужчине грозит штраф до 300 000 рублей
Опубликовано: 25 мая 2017, 10:58 | Служба новостей "ЮграPRO"
Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы. Все началось с проверки на протоке Ендырской, там полицейские обнаружили лодку «Крым» с лодочным мотором «Ямаха», владелец которых – 24-летний житель поселка Каменный Ханты-Мансийского, который ловил рыбу. Полицейские нашли в лодке рыболовные снасти и стерлядь в количестве 7 штук.
Против рыбака возбуждено уголовное дело, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Стоит сказать, рыболовные снасти, лодка с мотором и добытая рыба изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».
Рубрики: Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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