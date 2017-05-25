Югорчанин попался на вылове стерляди, мужчине грозит штраф до 300 000 рублей

Полицейские Ханты-Мансийска возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи рыбы. Все началось с проверки на протоке Ендырской, там полицейские обнаружили лодку «Крым» с лодочным мотором «Ямаха», владелец которых – 24-летний житель поселка Каменный Ханты-Мансийского, который ловил рыбу. Полицейские нашли в лодке рыболовные снасти и стерлядь в количестве 7 штук.

Против рыбака возбуждено уголовное дело, санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

Стоит сказать, рыболовные снасти, лодка с мотором и добытая рыба изъяты. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде, сообщает пресс-служба МОМВД России «Ханты-Мансийский».