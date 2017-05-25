Вчера вечером в России застрелен главный редактор газеты, писавшей о коррупции

В городе Минусинск Красноярского края обнаружено тело главного редактора газеты «Тон-М» с огнестрельным ранением. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на сообщение ГСУ СК региона.

«По предварительной версии следствия, 24 мая около 23 часов в следственные органы поступило сообщение, что в помещении бани, расположенной в ограде частного дома по улице Карла Маркса в Минусинске, обнаружено тело 42-летнего главного редактора газеты «Тон-М» с огнестрельными ранениями. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего», — говорится в сообщении.

Газета «Тон-М» 22 мая 2017 года опубликовала статью: «Ответить все-таки придется». В этом материале корреспонденты издания вскрыли факты коррупции в городе.