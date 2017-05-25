Сегодня ночью в Югре горел «КамАЗ»
Опубликовано: 25 мая 2017, 8:09 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью на 26 километре автомобильной дороги Когалым – Повх горел «КамАЗ».
В 01:09 поступило сообщение о возгорании автомобиля «КамАЗ». Пожар локализован в 01-30. Пожар ликвидирован в 01-50 (мест). К тушению пожара от подразделений МЧС привлекалось 1 единица техники, 4 человека личного состава, сообщает пресс-служба МВД РФ по Югре.
Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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