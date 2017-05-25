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Привет из 90-х! Организатор преступной группировки в Югре предстанет перед судом

Опубликовано: 25 мая 2017, 14:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Направлено в суд уголовное дело в отношении организатора группы, причинившей предпринимателям ущерб в размере более 2,5 млн рублей.

Прокуратура готова к суду над организатором ОПГ. Мужчина обвиняется в вымогательстве, совершенном организованной группой и в организации совершения умышленного повреждения чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба.

Житель города Советский, являясь руководителем организованной преступной группы, на протяжении восьми лет (с 2008 – 2016 годы) вымогал деньги и имущество у местных предпринимателей.

Кроме организатора, в состав преступной группы было вовлечено еще трое человек. Стоит отметить, вымогатели применяли насилие и запугивали своих жертв.

Теперь, чтобы возместить причиненный потерпевшим ущерб, на имущество обвиняемого наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд, а в отношении других участников материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.

Рубрики: Советский район. Метки: , , , , .


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