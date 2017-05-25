Осторожно! В Ханты-Мансийском районе бродит медведь

С наступлением весны практически ежедневно в различных группах социальной сети ВК появляются посты с фото, на которых запечатлен небольшой медведь, гуляющий на трассе в районе Приобского месторождения (Ханты-Мансийский район). Жители окружного центра Югры активно обсуждают выход дикого зверя на дорогу.

Однако, никто из очевидцев до полиции округа, видимо, эту информацию пока не доносил.

«Такой информации нет. К нам не поступала подобная информация, мы не регистрировали сообщения по медведям», — сообщает руководитель пресс-службы УМВД России по ХМАО Ольга Абмайкина.



