На трассе в Югре опрокинулась иномарка, водитель погиб
Опубликовано: 25 мая 2017, 9:35 | Служба новостей "ЮграPRO"
Сегодня ночью, около 00.30 часов, на 927 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Тюмень», в районе поворота на деревню Ярки Ханты-Мансийского района, водитель «Тойоты Авенсис» съехал в кювет, машина опрокинулась. В результате дорожного происшествия 30-летний владелец «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийский район. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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