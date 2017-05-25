На трассе в Югре опрокинулась иномарка, водитель погиб

Сегодня ночью, около 00.30 часов, на 927 километре автодороги «Ханты-Мансийск – Тюмень», в районе поворота на деревню Ярки Ханты-Мансийского района, водитель «Тойоты Авенсис» съехал в кювет, машина опрокинулась. В результате дорожного происшествия 30-летний владелец «Тойоты» от полученных травм скончался на месте происшествия.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и пятеро получили травмы, в том числе один ребенок, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.