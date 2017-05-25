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Лучший донор России живет в Ханты-Мансийске

Опубликовано: 25 мая 2017, 12:15 | Служба новостей "ЮграPRO"

Житель окружного центра Югры стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший донор России-2017». По итогам конкурса в номинации «Региональный лидер донорского движения» победителем признан Роман Чемеркин.

Стоит сказать, на протяжении 16 лет Роман Чемёркин является одним из самых ярких лидеров донорского движения города Ханты-Мансийска. С его помощью были организованы более 30 донорских акций — «Авто-МотоДонор», «Спасибо, донор!», «Национальный день донора», «С Новым годом, Служба крови!» и другие.

Организацию донорских акций Роман Михайлович проводит совместно с авто и мотоклубами, наиболее активными из которых являются автомобилисты «Сообщества машин и людей «Drive2 Ханты-Мансийск» и мотоциклисты Региональной общественной организации ХМАО-Югры «Мотосоюз 86».

«Традиционно Роман Чемёркин к участию в мероприятии привлекает большое количество автомобилистов, мотоциклистов, велосипедистов, спортсменов Ханты-Мансийска. Таким образом, Роман Михайлович привлекает внимание общественности к проблемам Службы крови и донорства среди населения города и района. Его усилиями ряды доноров регулярно пополняются молодыми активными кадрами», —  сообщили в пресс-центр Окружной клинической больницы.

Рубрики: Общество, Спорт, Страна и Мир, Ханты-Мансийск. Метки: , , , , , , , , .


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