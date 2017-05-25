Хоккейный клуб «Югра» оставили в КХЛ еще на год
Опубликовано: 25 мая 2017, 8:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
Вчера в Москве прошло заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение, что в лиги будет играть только 27 клубов. Об этом сообщает Чемпионат.ком.
«В соответствии с комплексной оценкой всех клубов. Два самых слабых клуба покинут лигу. В дивизионе Боброва Западной конференции лигу покинет «Медвешчак» — он не подал документы для участия в следующем сезоне. А в дивизионе Чернышёва конференции «Восток» не выступит новокузнецкий «Металлург», — заявил президент континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.
Напомним, что ранее планировали оставить в лиге только 24 клуба. И тогда из КХЛ могли попросить «Северсталь», «Югру» и «Ладу».
Рубрики: Спорт. Метки: Дмитрий Чернышенко, КХЛ.
Похожие:
Опубликовано 18 декабря 2015, 11:00
Гол нападающего «Югры» Кирилла Рассказова в победном матче против новокузнецкого «Металлурга» признан лучшим голом 15-й игровой недели континентальной хоккейной лиги. Форвард в этом поединке отметился сольным, точным броском из крайне неудобного положения, чем неприятно удивил вратаря ... Читать полностью >>
Опубликовано 4 сентября 2014, 11:36
В России 3 сентября стартовал регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Вчера «Металлург Магнитогорск выиграл у «Динамо Москва» со счетом 6 – 1. Ближайшие матчи состоятся 6 сентября в 17:00, будут соревноваться «Ак Барс» и «Атлант», а ... Читать полностью >>
Опубликовано 5 марта 2014, 14:08
Среднее количество посещений – 2 815 человек за игру... Читать полностью >>
позорники
Отступать теперь некуда!!! Этот сезон Югра покажет высший класс…!?иначе, айлюлю и полетели в ВХЛ, и конец всему хоккею в округе придет потихоньку…Надеюсь усиление тренерским составом и новыми игроками, будет правильным!!!)Давайте Югорская дружина!!Не подкачай иначе будем в Ж..е
а нам зачем такой клуб?? да еще 235 млн им на юбилей??? где прокуратура???? лучше бы муниципалитетам денежку выделили…