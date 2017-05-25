Хоккейный клуб «Югра» оставили в КХЛ еще на год

Вчера в Москве прошло заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение, что в лиги будет играть только 27 клубов. Об этом сообщает Чемпионат.ком.

«В соответствии с комплексной оценкой всех клубов. Два самых слабых клуба покинут лигу. В дивизионе Боброва Западной конференции лигу покинет «Медвешчак» — он не подал документы для участия в следующем сезоне. А в дивизионе Чернышёва конференции «Восток» не выступит новокузнецкий «Металлург», — заявил президент континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что ранее планировали оставить в лиге только 24 клуба. И тогда из КХЛ могли попросить «Северсталь», «Югру» и «Ладу».