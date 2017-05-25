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Комментарии:

Хоккейный клуб «Югра» оставили в КХЛ еще на год

Опубликовано: 25 мая 2017, 8:37 | Служба новостей "ЮграPRO"

Вчера в Москве прошло заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение, что в лиги будет играть только 27 клубов. Об этом сообщает Чемпионат.ком.

«В соответствии с комплексной оценкой всех клубов. Два самых слабых клуба покинут лигу. В дивизионе Боброва Западной конференции лигу покинет «Медвешчак» — он не подал документы для участия в следующем сезоне. А в дивизионе Чернышёва конференции «Восток» не выступит новокузнецкий «Металлург», — заявил президент континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что ранее планировали оставить в лиге только 24 клуба. И тогда из КХЛ могли попросить «Северсталь», «Югру» и «Ладу».

Рубрики: Спорт. Метки: , .


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Комментарии

  1. Аноним:
    25 мая 2017 в 08:44

    позорники

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  2. Всевидящий:
    25 мая 2017 в 09:35

    Отступать теперь некуда!!! Этот сезон Югра покажет высший класс…!?иначе, айлюлю и полетели в ВХЛ, и конец всему хоккею в округе придет потихоньку…Надеюсь усиление тренерским составом и новыми игроками, будет правильным!!!)Давайте Югорская дружина!!Не подкачай иначе будем в Ж..е

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  3. местный:
    25 мая 2017 в 09:36

    а нам зачем такой клуб?? да еще 235 млн им на юбилей??? где прокуратура???? лучше бы муниципалитетам денежку выделили…

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