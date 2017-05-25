Друзья не успели его спасти. В ХМАО селфи на природе обернулось смертью югорчанина

Дежурная смена спасателей Нижневартовского района 24 мая выезжала на речку Черная, откуда поступило сообщение о необходимости эвакуации двух мужчин. Прибыв к месту, спасатели обнаружили на противоположном (от стоянки) берегу реки двух замерзающих мужчин. Выяснилось, что мужчины переплыли реку в плавь.

Температура в течение дня в Нижневартовском районе не поднималась выше +1, в районе шел снег с дождем.

Причину раннего купания молодые люди объяснили тем, что третий их товарищ решил искупаться в реке и сделать несколько фото на память. Но, что-то пошло не так… Мужчина начал тонуть. Друзья бросились его спасать, но было уже поздно, таким образом они доплыли до противоположного берега.

Спасатели перевезли пострадавших на берег и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

А для поиска утонувшего мужчины уже привлекли водолазов со специальным оборудованием. Было исследовано 400 м2 акватории, тело мужчины обнаружили и передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба КУ «Центроспас-Югория».



