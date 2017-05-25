Алексей Андреев: «Впереди немало задач, потребуется немало времени и ресурсов для их решения, однако на сегодняшний день есть уверенность – мы, югорчане, справимся»

В понедельник, 22 мая, состоялась «прямая линия» с Губернатором Югры Натальей Комаровой – глава региона на протяжении 2,5 часов отвечала на волнующие жителей вопросы. Своим взглядом на наиболее актуальные проблемы, затронутые во время «прямой линии» Губернатора, поделился депутат Думы Югры, член ВПП «Единая Россия», учредитель фонда местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», генеральный директор дорожно-строительной компании «АВТОБАН» Алексей Андреев.

«За 2,5 часа «прямой линии» с Губернатором Югры удалось обсудить актуальные вопросы, волнующие югорчан, в свою очередь, хочу остановиться на жилищной проблеме – ликвидации балков, благоустройстве и дорожных вопросах. Верный посыл был озвучен Натальей Комаровой в ответ по сносу балков: «Это одна из тех проблем, где нужно засучить рукава, решить и забыть о ней». Это действительно так. Основательно за решение балочной проблемы в Югре взялись в 2012 году, когда появились окружные программы по их сносу и расселению проживающих в них граждан. На сегодняшний день чуть более 40% балков удалось ликвидировать, остальные 60% — а это более 5 000 строений – задача номер один, приоритетное направление, как Правительства округа, так и каждого муниципального образования, в котором еще остались балки. Для некоторых муниципалитетов это сложная задача, в том числе и для Мегиона, интересы которого я представляю, как депутат окружной Думы. Чтобы справиться с ней, окружному Правительству необходимо оказать финансовую поддержку муниципальным образованиям. Например, за 2017 год при существующем финансировании в Мегионе удастся ликвидировать и расселить порядка 25 балков. Мегион был отмечен Натальей Комаровой во время «прямой линии» как город, до сих пор сохранивший массивный балочный фонд. Для того, чтобы решение данной проблемы начало двигаться существенно, Мегиону необходимо 1,5 миллиарда рублей – без окружной поддержки муниципалитеты не справятся с этой задачей. При формировании бюджета на очередной год и плановый период необходимо закладывать хотя бы ориентировочную сумму жилищной субсидии, которую получат муниципальные образования на год, для более эффективного планирования своих действий по решению жилищных проблем.

Вопрос благоустройства городов и поселков на сегодняшний день также является одним из самых актуальных. Созданию комфортной городской среды уделяется большое внимание на разных уровнях государственной власти в ходе различных мероприятий. В Югре реализуется приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», поощряются успешные гражданские практики в этом направлении, к достижению главной цели – созданию комфортной инфраструктуры – стремятся все сообщества Югры: общественники, правительство, органы местного самоуправления, депутатские корпусы. Я вижу это своими глазами, на примерах из своей ежедневной работы. Помимо комплексной работы различных организаций и структур по благоустройству, инициативу проявляют и другие сообщества — благотворители и волонтеры, жители муниципалитетов. К примеру, в мае состоялась торжественная выпускная линейка в детском саду «Умка», построенным компанией «АВТОБАН». Перед праздничным мероприятием персонал и воспитатели сада организовали высадку молодых деревьев. Такой опыт благоустройства тоже очень важен, он прививает заботу о городе подрастающим поколениям, на своем примере мотивирует и других горожан.

Вопросы югорчан, заданные Губернатору Наталье Комаровой, затронули и дорожную тематику. Я, как руководитель дорожно-строительной компании, могу положительно оценить реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы ХМАО-Югры на 2016-2020 годы». По основным показателям программы достижение целевых значений варьируется от 95 до 100%, что говорит о весьма успешных результатах работы. При этом необходимо отметить, что ХМАО сумел добиться хороших результатов, доведя долю дорог в ненормативном состоянии до уровня чуть более 18%, по данному показателю округ занимает первое место в России. В целом по стране доля дорог в ненормативном состоянии составляет порядка 60%.

Однако, проблем в отрасли еще много, и их необходимо решать, не останавливаясь на достигнутом. Актуальная проблема Югры и одновременно ее особенность – большое количество ведомственных дорог (как правило, дороги нефтяных компаний), которые не регламентируются установленными нормативами. Это дороги, которые были построены исключительно для производственных нужд, а с развитием округа по ним сегодня передвигаются и жители. В этом направлении Правительством округа уже ведется большая работа: составляются реестры таких дорог, определяются сроки и меры по их приему-передаче в государственную собственность. При этом, одним из условий при оформлении таких дорог является их удовлетворительное нормативное состояние – и это верное решение. Ведь собственники таких дорог сами определяют, когда проводить ремонтные работы, а принимать их в разбитом состоянии — значит искать дополнительные средства на их ремонт из окружного бюджета, который «не резиновый». Я думаю, что Правительству округа удастся решить эту непростую задачу путем переговоров, конечно, на это потребуется больше времени, чем хотелось бы, но других решений на сегодняшний день нет.

Рассматривая дорожную тематику, хотелось бы отметить следующее: за 2016 год на городские и сельские дороги из муниципальных Дорожных фондов было направлено почти 3,5 млрд. рублей. Мы долго шли к этой сумме, ранее я неоднократно обозначал проблему недофинансирования муниципальных дорожных фондов и, что объемы финансирования необходимо доводить хотя бы до трех миллиардов рублей. Конечно, и эта сумма разом не решит дорожные проблемы городов и поселков, но позволит более эффективно улучшать дороги в муниципалитетах: делать ремонты, разрабатывать проектную документацию, софинансировать строительство новых дорог.

Посмотрев на проведенную работу Дорожного департамента, на достигнутые результаты, можно сказать, что развитие инфраструктуры является одним из приоритетов для окружного Правительства. Проблемы еще есть, все сразу решить не удастся, для этого нужны большие финансовые вливания, но постепенно планируя и ставя цели по улучшению улично-дорожной сети в округе, мы сможем добиться еще больших результатов.

В заключении хочу отметить, что главный показатель работы Правительства Югры – это результаты решения актуальных проблем региона. Мы видим результаты – промежуточные и окончательные – и по ним можем судить о том, что команда Югры действительно прилагает усилия и движется к повышению уровня качества жизни и стабильности во всем округе. Впереди немало задач, потребуется немало времени и ресурсов для их решения, однако на сегодняшний день есть уверенность – мы, югорчане, справимся».