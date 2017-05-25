30 мая суд ХМАО решит где будут судить обвиняемых в гибели 10 детей в ДТП — в Ханты-Мансийске или Нефтеюганске?

30 мая в суде ХМАО пойдет заседание по рассмотрению вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела в отношении Зайнуллина М.Р., Саитханова Р.Ф., Сидорука А.В. и Тарасовой И.Н. Об этом сообщает пресс-служба окружного суда.

Отмечается, что основанием для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности уголовного дела с Ханты-Мансийского районного суда (г.Ханты-Мансийск) на Нефтеюганский районный суд (г.Нефтеюганск) послужило ходатайство одного из участников судебного разбирательства.