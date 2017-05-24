Жители ХМАО с радостью прописывают у себя мигрантов, против югорчан возбуждают уголовные дела

Сотрудники полиции Сургуту раскрыли четыре факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Так, местная жительница прописала трех иностранных граждан по своему месту жительства, которые фактически, естественно, там не проживали.

Аналогичное правонарушение совершила 37-летняя гражданка. Без намерения предоставить помещение для пребывания, осуществила незаконную постановку на учет 10 иностранных граждан.

Также, 16 иностранных граждан поставил на миграционный учет 35-летний мужчина, а пенсионерка – 13 иностранных граждан.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание, которое может грозить югорчанам — лишение свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.