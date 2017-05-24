Среда, 24 мая 2017 18+

Комментарии:

Жители ХМАО с радостью прописывают у себя мигрантов, против югорчан возбуждают уголовные дела

Опубликовано: 24 мая 2017, 13:20 | Служба новостей "ЮграPRO"

Сотрудники полиции Сургуту раскрыли четыре факта фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Так, местная жительница прописала трех иностранных граждан по своему месту жительства, которые фактически, естественно, там не проживали.

Аналогичное правонарушение совершила 37-летняя гражданка. Без намерения предоставить помещение для пребывания, осуществила незаконную постановку на учет 10 иностранных граждан.

Также, 16 иностранных граждан поставил на миграционный учет 35-летний мужчина, а пенсионерка – 13 иностранных граждан.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». Максимальное наказание, которое может грозить югорчанам — лишение свободы на срок до трех лет. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Сургуту.

Рубрики: Сургут. Метки: , , , .


Рейтинг новости:

165
Просмотры:
3
Поделились:
2 Итого:
Ваша оценка:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

*


Похожие:

В Югре возбуждено уголовное дело по факту незаконного убийства медведя

Опубликовано 24 мая 2017, 20:57

В родовом угодье Сургутского района ХМАО 29-летний охотник из огнестрельного гладкоствольного ружья незаконно убил медведя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ... Читать полностью >>

22 человека в Югре погибло от отравления алкоголем в первом квартале 2017 г.

Опубликовано 24 мая 2017, 16:20

В первом квартале 2017 года в Югре от отравления алкоголем погибло 22 человека, всего зарегистрировано 100 случаев острых отравлений, связанных с употреблениум алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора ХМАО. Отмечается, что на долю мужчин приходится ... Читать полностью >>

Сумма инвестиции на строительство одной молочной фермы в Тюменской области в 21 раз больше, чем Югра инвестировала во все с. хозяйство региона

Опубликовано 24 мая 2017, 15:50

ООО «Тюменские молочные фермы», которая строится в Голышманском районе поставило десять тонн молока на перерабатывающий завод Danone – молочный комбинат «Ялуторовский». Реализация проекта молочно-товарного комплекса на 4600 голов была начата в марте 2016 года, конечный ввод ... Читать полностью >>


Наверх ↑

Информационное агентство "UgraPro": Актуальные новости, аналитика Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Исследования, рейтинги, ренкинги, медиарейтинги ХМАО-Югры.
Публикация материалов возможна только с указанием обязательной ссылки на источник: www.ugrapro.ru
Свидетельство о регистрации СМИ: серия ИА № ФС77-44532 от 15.04.2011,
выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
ООО "Региональное рейтинговое агентство". Все права защищены © 2017



Наверх ↑

Реплики
Рейтинги
ЯМАЛPRO
ТЮМЕНЬPRO