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В Югре возбуждено уголовное дело по факту незаконного убийства медведя

Опубликовано: 24 мая 2017, 20:57 | Служба новостей "ЮграPRO"

В родовом угодье Сургутского района ХМАО 29-летний охотник из огнестрельного гладкоствольного ружья незаконно убил медведя. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до шести месяцев. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Рубрики: Происшествия, Сургутский район. Метки: , , , .


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