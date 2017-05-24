В окружном центре Югры «УАЗ» не уступил дорогу автоледи на иномарке. В аварии пострадал один человек

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Члены Правительства Юры станут наставниками подростков-сирот В ХМАО внедряют программу наставничества. Инициатором такого проекта стала губернатор региона Наталья Комарова. Цель программы – оказание помощи детям, оставшимся без попечения родителей или воспитывающимся в замещающих семьях, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и ... Читать полностью >>