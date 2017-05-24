В окружном центре Югры «УАЗ» не уступил дорогу автоледи на иномарке. В аварии пострадал один человек
Опубликовано: 24 мая 2017, 9:37 | Служба новостей "ЮграPRO"
Накануне днем в Ханты-Мансийске произошло ДТП на улице Свердлова. Водитель «УАЗа» не уступил дорогу автомобилю «Ниссан». Столкновение машин привело к тому, что водитель «Ниссана» получила травмы, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по ХМАО.
Рубрики: Происшествия, Ханты-Мансийск. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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