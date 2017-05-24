В ХМАО состоялся суд над полицейскими, каждому «дали» по 4 года тюрьмы

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух сотрудников ОБППСП УМВД России по Нижневартовску. Они признаны виновными в совершении преступления — превышение должностных полномочий.

Суд установил, что обвиняемые, находясь в помещении отделения полиции, превышая свои должностные полномочия, применили в отношении гражданина, доставленного для составления протокола об административном правонарушении, физическое насилие. Здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Суд признал сотрудников полиции виновными в совершении указанного преступления и назначил каждому наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, они лишены права занимать должности в правоохранительных органах на срок 3 года, сообщает пресс-служба прокуратуры Югры.