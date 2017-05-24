Сумма инвестиции на строительство одной молочной фермы в Тюменской области в 21 раз больше, чем Югра инвестировала во все с. хозяйство региона
Опубликовано: 24 мая 2017, 15:50 | Служба новостей "ЮграPRO"
ООО «Тюменские молочные фермы», которая строится в Голышманском районе поставило десять тонн молока на перерабатывающий завод Danone – молочный комбинат «Ялуторовский».
Реализация проекта молочно-товарного комплекса на 4600 голов была начата в марте 2016 года, конечный ввод в эксплуатацию запланирован на июль 2017 года. После выхода на полную мощность предприятие планирует поставлять переработчикам около 45 тысяч тонн молока в год, сообщает Сиапресс.
Отмечается, что общая сумма инвестиций оценивается на уровне 5,5 млрд рублей.
В ХМАО сумма инвестиций в агропромышленный комплекс скромнее. По итогам 2016 года инвестиции в агропромышленный комплекс Югры выросли на 75 процентов и составили 261 миллионов рублей. Об этом писали корреспонденты «ЮграPRO» ранее.
Рубрики: Экономика. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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