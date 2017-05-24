Миллиардер Алишер Усманов не принял предложение Алексея Навального встретиться на дебатах (видео)

Сегодня миллиардер Алишер Усманов обратился к оппозиционному политику Алексею Навальному. Олигарх ждал извинений, а ему предложили выйти один на один по-мужски (на дебаты). Ответа пока не последовало.

«Я вообще-то ждал от Навального извинения, а не дебатов, а вместо этого услышал от него очередные оскорбления, ложь, дешевый популизм. Разного рода такие заявления как «Вы украли у нас руду, а от куда у вас деньги первые?, а вообще где у вас миллион первый? там вопрос был. Все воровали, значит и Усманов воровал! », — говорит Алишер, как бы жалуясь на обидевшего его человека, вероятно надеясь на сострадание слушателей.