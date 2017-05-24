Кораблекрушение в Югре! Затонула баржа с железобетонными сваями

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Сумма инвестиции на строительство одной молочной фермы в Тюменской области в 21 раз больше, чем Югра инвестировала во все с. хозяйство региона ООО «Тюменские молочные фермы», которая строится в Голышманском районе поставило десять тонн молока на перерабатывающий завод Danone – молочный комбинат «Ялуторовский». Реализация проекта молочно-товарного комплекса на 4600 голов была начата в марте 2016 года, конечный ввод ... Читать полностью >>