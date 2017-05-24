Кораблекрушение в Югре! Затонула баржа с железобетонными сваями
Опубликовано: 24 мая 2017, 13:25 | Служба новостей "ЮграPRO"
На 166 километре протоки Юганская Обь ХМАО затонуло не самоходное сухогрузное судно МГС-313. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления СК РФ.
Отмечается, что баржа перевозила 178 железобетонных свай общим весом 534 тонны, она принадлежит ООО «Региональная транспортная компания» из Нижневартовска. Судно шло из Нижневартовска в поселок Тайлаково.
По одной из версий баржа затонула из-за сильной волны.
Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: новости ХМАО, Новости Югры, ХМАО, Югра.
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