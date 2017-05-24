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Комментарии:

Кораблекрушение в Югре! Затонула баржа с железобетонными сваями

Опубликовано: 24 мая 2017, 13:25 | Служба новостей "ЮграPRO"

На 166 километре протоки Юганская Обь ХМАО затонуло не самоходное сухогрузное судно МГС-313. Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления СК РФ.

Отмечается, что баржа перевозила 178 железобетонных свай общим весом 534 тонны, она принадлежит ООО «Региональная транспортная компания» из Нижневартовска. Судно шло из Нижневартовска в поселок Тайлаково.

По одной из версий баржа затонула из-за сильной волны.

Рубрики: Нижневартовск, Происшествия. Метки: , , , .


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Комментарии

  1. Я:
    24 мая 2017 в 13:59

    «ЗатонулА несамоходное судно». кАрреспонденты…

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  2. местный:
    24 мая 2017 в 15:38

    детский сад, ей богу!

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